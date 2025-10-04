Каха Каладзе вновь избран мэром Тбилиси

Действующий мэр Тбилиси набирает 71,29% по итогам подсчета результатов с 432 участков из 584, говорится в данных ЦИК.

По предварительным даным, за Каху Каладзе проголосовали 153 479 избирателей.

Его оппонент от партии "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе получил 12,52% голосов (26 955), а Яго Хвичия от партии "Гирчи" – 7,624% (16 414).

Остальные голоса между кандидатами в мэры Тбилиси распределились следующим образом:

Зураб Махарадзе – "Консерваторы за Грузию" – 4, 185% (9 009),

Каха Кукава – "Свободная Грузия" – 1,497% (3 223)

Отар Читанава –"Альянс патриотов Грузии" – 0,896% (1930)

Георгий Гачечиладзе – "Партия зеленых" 0,785% (1 691)

Теймураз Бокелавадзе – "Отечество, язык, вера" 0,771% ( 1 660)

Георгий Лилуашвили – "Грузия" – 0,43% (926).

Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Источник: Sputnik Грузия