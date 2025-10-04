Анна Акопян: Я закончила читать книгу Реджепа Тайипа Эрдогана

Я закончила читать книгу Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в соцсети Facebook написала супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

«Я читала её параллельно с моими научными книгами, поэтому это заняло некоторое время. Уверена, специалисты в Армении прочтут её сразу после публикации, а для тех, чьи интересы выходят за рамки книг о международных отношениях, но действительно хотели бы узнать, что написал президент соседней страны, я бы сказала:

Книга посвящена изменению структуры ООН, пересмотру прав постоянных членов Совета Безопасности и предоставлению организации реального инструментария для реагирования на вызовы современности.

По мнению автора, мир не может оставаться во власти пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: «The world is bigger than five».

В книге также приводятся данные о состоянии человечества, например, о том, что 820 миллионов человек в мире живут в условиях голода, 260 миллионов мигрантов, более 80 миллионов вынужденных переселенцев и около 25 миллионов беженцев.

Название книги — «A fairer world is possible»: «Более справедливый мир возможен», — написала она.

Источник: news.am