Зеленский: более 50 ракет и 500 дронов атаковали Украину

Этой ночью Украина снова подверглась комбинированной атаке со стороны России. Враг применил дроны и различные типы ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов, среди которых были крылатые ракеты, "Шахеды" и "Кинжалы".

Под ударом оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

"По состоянию на сейчас известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии.

"Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", - добавил Зеленский.

Отметим, что в ночь на 5 октября Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - около 04:30 по городу ударили дроны, а затем ракеты, запущенные из акватории Черного моря.

Утром Львов атаковали аэробаллистическими ракетами, а удары по другим регионам вызвали масштабные перебои с электроснабжением. В Запорожье без света остались десятки тысяч людей, частично обесточена Черкасская область, а в Ивано-Франковской области повреждены объекты критической инфраструктуры.

РБК-Украина