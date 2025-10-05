В Непале погибли как минимум 47 человек из-за наводнений и оползней

Проливные дожди в Непале спровоцировали оползни и наводнения, которые привели к гибели по меньшей мере 47 человек.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные лица.

35 человек погибли из-за оползней в районе Илам на востоке Непала, трое людей умерли после ударов молний в других районах страны, сообщил представитель вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубоджи. По его словам, еще девять человек пропали без вести при наводнении. Hindustan Times пишет, что без вести пропали 12 человек.

В округе Дарджилинг в штате Западная Бенгалия из-за оползней погибли по меньшей мере семь человек, сообщило информационное агентство ANI.

Источник: Коммерсантъ