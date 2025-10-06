 Дирижер Эйюб Кулиев принял участие в международном оперном фестивале в Кишиневе – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Дирижер Эйюб Кулиев принял участие в международном оперном фестивале в Кишиневе – ФОТО

Феликс Вишневецкий09:41 - Сегодня
Дирижер Эйюб Кулиев принял участие в международном оперном фестивале в Кишиневе – ФОТО

С 14 сентября по 5 октября в Кишиневе прошел юбилейный международный оперный фестиваль, посвящённый 90-летию со дня рождения знаменитой сопрано Марии Биешу – примадонны Национальной оперы Молдовы, символа молдавского оперного искусства.

Событие объединило признанных мастеров мировой оперной сцены, высоко оценённых на крупнейших площадках мира: более 20 специальных гостей из 12 стран - Франции, Германии, Украины, Греции, Чили, Кубы, Польши, Италии, Румынии, Нидерландов, Испании и Азербайджана - вместе с художественными коллективами Театра национальной оперы Молдовы имени Марии Биешу: солистами оперы и балета, оркестром, хором, балетной труппой и детским хором.

Это 33-е по счету мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения примадонны национальной оперы Молдовы Марии Биешу.

Открыла фестиваль опера Джузеппе Верди «Бал маскарад», трагедия в трех актах. В дальнейшем зрители увидели балеты «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», оперы «Евгений Онегин», «Любовный напиток» и «Турандот». Оперой «Турандот» Джакомо Пуччини дирижировал заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Кулиев. Основные партии исполняли приглашенные оперные звезды - Кристель ди Марко (Франция/Италия) и Диего Годой (Чили).

Спектакль прошел при полном аншлаге и вызвал огромный интерес. По завершении спектакля публика долго не отпускала азербайджанского дирижера и всех участников спектакля. Среди зрителей находились чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики Ульви Бахшелиев, генеральный директор Национального оперного театра Молдовы Николау Дохотару, директор Национальной филармонии Молдовы Светлана Биволь, художественный руководитель симфонического оркестра Радио Молдовы Георгий Мустя и другие известные деятели культуры.

В рамках программы также состоялись премьеры, спектакли для детей, мастер-классы и выставка «Ave Maria» художника Иона Морару.

Министр культуры Молдовы Сергей Продан подчеркнул важность фестиваля: «Для артистов это международная сцена, для зрителей - доступ к высоким формам искусства. У театра "Мария Биешу" есть своя постоянная аудитория, которая каждый год ждет фестиваль».

Фестиваль завершился 5 октября торжественным Гала-концертом.

Поделиться:
200

Актуально

Спорт

Азербайджан взял второе золото на III Играх стран СНГ

Общество

МВД призывает граждан быть осторожными при подозрительных звонках от ...

Спорт

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Политика

Министерство обороны Азербайджана предупредило население

Lifestyle

Дирижер Эйюб Кулиев принял участие в международном оперном фестивале в Кишиневе – ФОТО

От азбуки до диплома: ПРАВИЛА ЖИЗНИ двух учителей

Эмин Агаларов рассказал о том, что значит быть отцом сыновей

В Баку пройдет Фестиваль космических фильмов: Расписание сеансов

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

От создателей «Əqrəb mövsümü»: Названа дата премьеры детективного сериала «Tilov» - ВИДЕО

Елена Зеленская против экс-супруги народного артиста Азербайджана Анны Нетребко - ПОДРОБНОСТИ

Народный артист Рамиз Гулиев помещен в реанимацию

Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари - ВИДЕО

Последние новости

Azercell выступит спонсором 2-й Конференции по кибербезопасности CIDC 2025

Сегодня, 11:07

Канцлер Германии: Отстранение Израиля от «Евровидения» станет скандалом

Сегодня, 11:02

Командующие ВМС каспийских стран собираются в Санкт-Петербурге

Сегодня, 10:46

Представлена коллекция золотых и серебряных монет «Лачин» - ФОТО

Сегодня, 10:43

Израиль вышлет Грету Тунберг и свыше 70 активистов флотилии «Сумуд»

Сегодня, 10:32

Учительница cкончалась во время урока в Нахчыване - ВИДЕО

Сегодня, 10:12

МВД призывает граждан быть осторожными при подозрительных звонках от «сотрудников банка»

Сегодня, 09:55

Дирижер Эйюб Кулиев принял участие в международном оперном фестивале в Кишиневе – ФОТО

Сегодня, 09:41

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Сегодня, 09:33

Министерство обороны Азербайджана предупредило население

Сегодня, 09:24

Одиннадцатый день III Игр стран СНГ: пройдут соревнования по 8 видам спорта

Сегодня, 09:19

«Макларен» реабилитировался за неудачу в Баку

Сегодня, 09:18

WSJ: Китай строит для Ирана объекты инфраструктуры в обмен на нефть

Сегодня, 09:17

Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу на чемпионате мира

Сегодня, 09:08

Сборная Азербайджана победно начала чемпионат Европы

Сегодня, 09:06

Белый дом назвал имя преемника Трампа

Сегодня, 09:01

Вучич может оставить пост президента Сербии

Сегодня, 08:53

Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

Сегодня, 08:50

Стоимость золота обновила исторический максимум

Сегодня, 08:45

В Кыргызстане произошло сильное землетрясение

Сегодня, 08:42
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30