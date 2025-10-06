Дирижер Эйюб Кулиев принял участие в международном оперном фестивале в Кишиневе – ФОТО

С 14 сентября по 5 октября в Кишиневе прошел юбилейный международный оперный фестиваль, посвящённый 90-летию со дня рождения знаменитой сопрано Марии Биешу – примадонны Национальной оперы Молдовы, символа молдавского оперного искусства.

Событие объединило признанных мастеров мировой оперной сцены, высоко оценённых на крупнейших площадках мира: более 20 специальных гостей из 12 стран - Франции, Германии, Украины, Греции, Чили, Кубы, Польши, Италии, Румынии, Нидерландов, Испании и Азербайджана - вместе с художественными коллективами Театра национальной оперы Молдовы имени Марии Биешу: солистами оперы и балета, оркестром, хором, балетной труппой и детским хором.

Это 33-е по счету мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения примадонны национальной оперы Молдовы Марии Биешу.

Открыла фестиваль опера Джузеппе Верди «Бал маскарад», трагедия в трех актах. В дальнейшем зрители увидели балеты «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», оперы «Евгений Онегин», «Любовный напиток» и «Турандот». Оперой «Турандот» Джакомо Пуччини дирижировал заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Кулиев. Основные партии исполняли приглашенные оперные звезды - Кристель ди Марко (Франция/Италия) и Диего Годой (Чили).

Спектакль прошел при полном аншлаге и вызвал огромный интерес. По завершении спектакля публика долго не отпускала азербайджанского дирижера и всех участников спектакля. Среди зрителей находились чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики Ульви Бахшелиев, генеральный директор Национального оперного театра Молдовы Николау Дохотару, директор Национальной филармонии Молдовы Светлана Биволь, художественный руководитель симфонического оркестра Радио Молдовы Георгий Мустя и другие известные деятели культуры.

В рамках программы также состоялись премьеры, спектакли для детей, мастер-классы и выставка «Ave Maria» художника Иона Морару.

Министр культуры Молдовы Сергей Продан подчеркнул важность фестиваля: «Для артистов это международная сцена, для зрителей - доступ к высоким формам искусства. У театра "Мария Биешу" есть своя постоянная аудитория, которая каждый год ждет фестиваль».

Фестиваль завершился 5 октября торжественным Гала-концертом.