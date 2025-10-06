Учительница cкончалась во время урока в Нахчыване - ВИДЕО

В Нахчыване скончалась учительница во время занятий в школе

Как сообщает Baku.az, трагический инцидент произошёл в средней школе №17 города Нахчыван.

Во время проведения урока преподаватель азербайджанского языка и литературы Наиля Будагова внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Женщина имела 21 год педагогического стажа.

По предварительной информации, причиной ухудшения состояния стало кровоизлияние в мозг. Несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи, спасти жизнь педагога не удалось.

Обстоятельства происшествия выясняются.