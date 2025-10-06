Представлена коллекция золотых и серебряных монет «Лачин» - ФОТО

Ведущая горнодобывающая компания Азербайджана – ЗАО «AzerGold» представила очередную коллекцию золотых и серебряных монет.

Новая коллекция посвящена городу Лачин с его чарующей природой и древней историей, хорошеющему с каждым днем. В изготовлении монет использованы узоры ковра «Гасымушагы», относящегося к карабахской школе ковроткачества и являющегося важной частью культурного наследия, художественных традиций и народного творчества Лачинского региона. Основным элементом монеты выступает одна из ключевых составляющих государственной символики – восьмиконечная звезда с орнаментальным изображением сокола по углам. Сокол символизирует дух свободы, величие, силу и смелость. Изображение также намекает на одну из наиболее распространенных версий происхождения названия города Лачин. Среди древних орнаментальных элементов канта монеты можно различить тонко и изящно выгравированное название изделия – «Lachin», что придает композиции особый смысл.

Отметим, что «Лачин» является уже 13-й коллекцией, выпущенной по инициативе ЗАО «AzerGold». Новые изделия весом 5, 10 и 20 граммов изготовлены из добываемого в нашей стране золота и серебра. Приобрести коллекцию можно в Центре продаж и обмена ЗАО «AzerGold» по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля, 3, а также заказав через онлайн-платформу компании www.azergold.gift.

Монеты различного дизайна из азербайджанского золота и серебра, а также золотые слитки были впервые выпущены в 2018 году и с 2019 года представлены на внутреннем розничном рынке. Целью является стимулирование развития рынка драгоценных металлов в нашей стране и расширение розничных продаж. Коллекции золотых монет могут стать уникальным подарком, способствующим популяризации истории, искусства, культурного наследия и других ценностей нашей страны, а также являются выгодным инвестиционным инструментом, который в любое время можно обменять на национальную валюту.

