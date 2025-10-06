Проезд на красный свет обернулся аварией в Бинагадинском районе - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом запустил рубрику под названием «Qırmızı xəbərdarlıq», в рамках которой в течение месяца будут публиковаться просветительские видеоролики и материалы о случаях дорожно-транспортных происшествий, вызванных проездом на красный сигнал светофора.

Представленное ниже для просмотра видео ДТП произошло на пересечении дороги Ходжасан и улицы Чингизхана в Бинагадинском районе столицы.

«Чтобы его избежать, нужно было всего лишь снизить скорость и остановиться на красный свет. К сожалению, нарушающие правила водители создают реальную опасность на дорогах», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.

Подчеркивается, что следует учитывать, что при приближении к регулируемому перекрёстку необходимо соотносить скорость движения с сигналами светофора. В противном случае попытка проскочить на жёлтый свет создаёт риск аварии: водитель, не успевший завершить движение, оказывается вынужденным проехать на красный, что часто приводит к ДТП.

Следует помнить, что подобные нарушения правил дорожного движения могут привести к травмам участников дорожного движения или даже к гибели людей.