Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ
Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
Президент Казахстана отметил, что тюркские народы совместно борются с терроризмом. "Однако этим не следует ограничиваться. Потому что кибератаки широко распространены в мире. Поэтому я предлагаю создать Совет по кибербезопасности", - сказал он.
Токаев выразил уверенность, что председательство Азербайджана внесет вклад в деятельность ОТГ.
289