Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Президент Казахстана отметил, что тюркские народы совместно борются с терроризмом. "Однако этим не следует ограничиваться. Потому что кибератаки широко распространены в мире. Поэтому я предлагаю создать Совет по кибербезопасности", - сказал он.

Токаев выразил уверенность, что председательство Азербайджана внесет вклад в деятельность ОТГ.