На Бакинской кольцевой дороге проводятся ремонтные работы - ФОТО - ВИДЕО

С целью обеспечения безопасного и комфортного передвижения граждан в Баку, на территории Ясамальского района, на вспомогательном участке Бакинской кольцевой автодороги проводятся ремонтные работы.

Ремонт охватывает участок дороги длиной 1580 метров - от пересечения с улицей Мохаммеда Хиябани до Московского проспекта, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что некоторое время назад на данной территории проводились работы, связанные с прокладкой коммуникационных линий. После этого были выполнены обратная засыпка и укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по укладке верхнего (износостойкого) слоя асфальтобетона, чтобы привести вскрытый участок в один уровень с существующим дорожным покрытием.

Завершение ремонтных работ планируется к 24:00 9 октября.

«Просим водителей быть внимательными при движении на указанном участке дороги и строго соблюдать правила дорожного движения, а также требования установленных временных дорожных знаков», - отмечают в Госагентстве.