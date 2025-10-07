 Генсек ОТГ выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Политика

Генсек ОТГ выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media18:44 - Сегодня
12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший в древнем азербайджанском городе Габала, где переплетаются история и современность, стал важной платформой для отражения общего взгляда на укрепление дружбы, солидарности и партнерских связей между тюркскими государствами.

В особенности освобождение территорий Азербайджана от оккупации, восстановление его суверенитета и территориальной целостности, а также подписанная 8 августа в Вашингтоне Совместная декларация между Азербайджаном и Арменией сделали вопрос регионального мира и безопасности еще более актуальным в нашей повестке дня.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в заявлении для прессы, сделанном в рамках 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ.

По его словам, это историческое событие является важным этапом на пути обеспечения долгосрочного мира, стабильности и благополучия в регионе Южного Кавказа. «Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву, а также народу Азербайджана за высокую организацию этого важного заседания и искреннее гостеприимство. Поскольку на данном Саммите были достигнуты очень важные результаты.

Главы государств и министры иностранных дел приняли решения, еще больше углубляющие и развивающие сотрудничество в тюркском мире. Основным результатом 12-го Саммита является подписание Габалинской декларации. Этот документ определяет дорожную карту нашего будущего сотрудничества в направлениях политических вопросов, внешней политики, безопасности, экономического и секторального развития, международных связей и институциональной координации», - добавил он.

326

