В Азербайджане известная велосипедная гонка пройдет под новым названием

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил календарь международных соревнований на 2026 год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в календарном плане также включена азербайджанская велосипедная гонка, которая состоится 10-14 мая будущего года.

Отныне она будет называться «Баку-Ханкенди» и состоять из пяти этапов. Спортивное мероприятие относится к категории 2.1 UCI.

На первом этапе гонки участники проедут по маршруту Баку-Сумгайыт, на втором – Баку-Шамахы-Исмаиллы, на третьем – Габала-Шеки-Габала, на четвертом – Габала-Мингячевир-Гянджа, и наконец, на пятом этапе – Нафталан-Физули-Шуша-Ханкенди.