Олимпийские чемпионы выступят в Перу

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) примут участие на Гран-При, который состоится 11-13 октября в Лиме.

В состав команды Азербайджана по дзюдо в общей сложности вошли 17 спортсменов. В столице Перу также будут бороться Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Рашад Елкиев (оба 66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Вусал Галандарзаде, Омар Раджабли (оба 81 кг), Вугар Талыбов, Мурад Фатиев (оба 90 кг), Аждар Багиров (100 кг), Ушанги Кокаури, Кянан Насибов (оба +100 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Хадиджа Гадашова и Айдан Велиева (обе 52 кг).

На Гран-При заявились в общей сложности 293 участника из 49-ти стран.

Отметим, что столько крупное рейтинговое соревнование по дзюдо в Перу проводится впервые.

