Севиндж Фаталиева: Габалинский саммит ОТГ: тюркский мир на пути от солидарности к стратегическому единству

XII саммит Организации тюркских государств, прошедший 7 октября 2025 года в Габале под девизом «Региональный мир и безопасность», стал важной вехой в развитии новой модели взаимодействия в тюркском мире.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева

Впервые столь масштабно прозвучала мысль о том, что тюркское единство — это не просто историко-культурное наследие, а формирующаяся политическая и экономическая система, способная определять будущее Евразии. Саммит продемонстрировал, что Организация тюркских государств превратилась в самостоятельный центр силы, где страны с общими корнями и современными интересами выстраивают собственную архитектуру безопасности и развития.

За последние годы ОТГ прошла путь от гуманитарной площадки до полноценного института международной политики. Создание Совета тюркских государств в 2009 году стало отправной точкой, а переименование в Организацию тюркских государств в 2021-м придало структуре стратегическую направленность и политическую динамику. Сегодня в её состав входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Венгрия и Туркменистан участвуют в качестве наблюдателей, что расширяет географию тюркского сотрудничества и усиливает его влияние в Евразии.

Институциональная зрелость ОТГ проявляется в формировании устойчивой управленческой системы — от Совета глав государств до Секретариата и специализированных институтов. Тесно с Организацией взаимодействуют ТЮРКПА, Международная тюркская академия, ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия, а также Тюркский инвестиционный фонд, который обеспечивает финансовую основу совместных инициатив. Этот процесс институционализации укрепляет устойчивость организации, делая её постоянным субъектом международной политики, а не временной площадкой для консультаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём выступлении подчеркнул, что «сегодня ОТГ превращается в один из серьёзных геополитических центров современности». По его словам, общие исторические и духовные корни, а также растущий потенциал в сфере экономики, логистики, энергетики и безопасности превращают тюркские государства в важного участника глобальных процессов. Эти слова отражают новую реальность — страны, объединённые тюркской идентичностью, становятся самостоятельным фактором мировой политики, предлагая альтернативу фрагментированному международному порядку.

Главная тема саммита — укрепление региональной безопасности — получила конкретное содержание. Было подчёркнуто, что безопасность и развитие взаимосвязаны: ни экономический рост, ни гуманитарное сотрудничество невозможны без стабильности и доверия между государствами. В этом контексте Азербайджан предложил провести в 2026 году совместные военные учения стран ОТГ. Этот шаг имеет не воинственный, а превентивный и координационный смысл: он направлен на формирование коллективных механизмов реагирования на общие вызовы и укрепление взаимодействия в области обороны. Таким образом, ОТГ постепенно переходит от декларативных лозунгов о солидарности к конкретным инструментам защиты интересов своих членов.

Важным направлением обсуждений стала энергетика и логистика — ключевые сферы, связывающие тюркское пространство в единую экономическую систему. Азербайджан, обладая выгодным географическим положением, играет здесь роль связующего моста между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Президент Алиев отметил, что транспортные и коммуникационные связи между тюркскими странами не только экономический проект, но и стратегическая основа единства. Средний коридор, соединяющий Китай и Европу, превращает ОТГ в опорную часть новой евразийской логистики.

Не менее значимым является развитие Зангезурского коридора-маршрута, объединяющего Каспий и Средиземноморье, способного не только изменить карту транспортных связей, но и стать символом регионального мира: инфраструктура, соединяющая народы, становится инструментом доверия. С момента запуска проекта в 2022 году грузопотоки по Среднему коридору выросли почти на 90 процентов, а сроки доставки сократились вдвое. Всё это укрепляет роль Азербайджана как логистического центра и энергетического узла Евразии.

Особое внимание на саммите было уделено возобновляемой энергетике. Азербайджан представил стратегию перехода к «зелёному» производству: к 2030 году 40 процентов электроэнергии будет вырабатываться из возобновляемых источников — ветра, солнца и воды. Вместе с партнёрами по ОТГ реализуется проект создания зелёного энергетического коридора от Центральной Азии до Европы. Это направление не только усиливает энергетическую независимость региона, но и формирует новый образ тюркских государств как современных, технологичных и экологически ответственных игроков мировой энергетики.

На саммите обсуждались и гуманитарные аспекты — укрепление культурных связей, развитие образовательных программ, цифровизация и молодёжная политика. Президент Алиев предложил отметить в 2026 году 100-летие Первого тюркологического конгресса, состоявшегося в Баку в 1926 году. Этот символический шаг подчеркивает преемственность исторической и культурной миссии Азербайджана — страны, которая и сто лет назад, и сегодня остаётся интеллектуальным центром тюркского мира.

Значительное внимание было уделено послевоенному восстановлению освобождённых территорий Азербайджана. Ильхам Алиев выразил признательность братским странам за вклад в возрождение Карабаха и Восточного Зангезура. В Физули уже действуют школа имени Мирзо Улугбека и Центр детского творчества имени Курмангазы, построенные Узбекистаном и Казахстаном, в Агдаме работает школа имени Манаса, созданная при поддержке Кыргызстана, а Венгрия строит учебное заведение в Джабраиле. Турецкие компании активно участвуют в строительстве дорог, тоннелей и мостов, а Туркменистан принял участие в возведении мечети в Физули. Эти инициативы символизируют братскую солидарность и реальное воплощение идей коллективного развития и духовного единства.

В итоговой Габалинской декларации зафиксированы решения, которые придают деятельности ОТГ долгосрочную стратегическую направленность. Принят план реализации программы «Тюркское видение–2040», предусматривающий развитие общей транспортной, цифровой и энергетической инфраструктуры, а также создание единой системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Расширены полномочия Тюркского инвестиционного фонда, который теперь финансирует проекты не только в промышленности и энергетике, но и в сфере зелёных технологий. Важным решением стало согласие на проведение в Азербайджане в 2026 году совместных военных учений, что свидетельствует о растущем уровне доверия и координации между государствами-членами.

Значение саммита в Габале выходит далеко за рамки конкретных решений. Он стал отражением новой политической философии тюркского мира — философии ответственности, взаимодействия и прагматизма. ОТГ больше не ограничивается культурным братством; она формирует собственную систему коллективной безопасности и экономического развития, основанную на взаимном уважении и суверенном выборе. Это особенно важно в эпоху, когда глобальные центры силы переживают трансформацию, а международная стабильность требует новых форм региональной солидарности.

Саммит ОТГ вошел в историю как мероприятие, на котором тюркские государства не только подтвердили приверженность идеалам единства, но и наполнили их конкретным содержанием — совместными проектами, политической волей и экономическим видением будущего. Азербайджан, принимая этот саммит, вновь доказал, что его лидерство основано не на амбициях, а на умении объединять и созидать.