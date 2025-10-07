Премьер-министр Канады на встрече с Трампом подчеркнул мир между Азербайджаном и Арменией

Как я и говорил несколько месяцев назад, когда был в Белом доме, Вы - Президент, творящий перемены.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

По словам премьер-министра, с тех пор произошли изменения в экономике, партнеры по НАТО взяли на себя беспрецедентные обязательства по расходам на оборону, а также установился мир между Индией и Пакистаном, Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что эти изменения произошли также в отношениях между Канадой и США.