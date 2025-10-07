 Новый академический мост в Баку: Constructor University и CELT Colleges начали сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Новый академический мост в Баку: Constructor University и CELT Colleges начали сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

First News Media12:52 - Сегодня
Новый академический мост в Баку: Constructor University и CELT Colleges начали сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Немецкий университет Constructor University и азербайджанская образовательная организация CELT Colleges подписали в Баку Меморандум о взаимопонимании.

В соответствии с документом стороны начинают сотрудничество в области поддержки обучения и личностного развития студентов, зачисленных на программы Constructor University. Цель данного партнерства — расширение доступа студентов к образованию, соответствующему международным стандартам, и развитие двусторонней академической среды.

Основная задача соглашения — обеспечить внедрение локальных академических и учебно-методических услуг для студентов из Азербайджана, зачисленных на программы получения степени Constructor University.

Согласно меморандуму, CELT Colleges будет функционировать в качестве официального филиала Constructor University в Азербайджане. Первые два года программы бакалавриата будут реализовываться в Баку — на базе CELT Colleges, а завершающий третий год — в кампусе Constructor University в немецком городе Бремен.

Благодаря этой модели студенты смогут пройти первые этапы обучения в родной академической среде по международным стандартам, а затем завершить образование в Германии, получив международно признанный диплом.

Данное сотрудничество позволит студентам не только получить образование мирового уровня от немецкого университета, но и укрепить свои академические достижения благодаря практической, локальной и менторской поддержке CELT Colleges.
Партнерство объединяет передовые возможности Constructor University и более чем 20-летний опыт CELT Colleges в области наставничества и образовательных технологий. В рамках соглашения студенты смогут пользоваться специализированными предметными курсами, а также программами, направленными на развитие академических навыков и исследовательских компетенций.

В церемонии подписания документа приняли участие представители СМИ, руководство и сотрудники обеих организаций, а также председатель Германо-Азербайджанского общества профессор Чингиз Абдуллаев.

В своём выступлении он высоко оценил инициативу, отметив, что меморандум станет важным вкладом в укрепление культурных и экономических связей между двумя странами, а также будет способствовать получению азербайджанскими студентами международного образования и практического опыта.

Вице-президент и исполнительный директор по международным связям Constructor University профессор Томас Ауф дер Хайде подчеркнул значение университета в развитии международных отношений страны:

«Constructor University видит большой потенциал в укреплении связей с Азербайджаном и его институтами», — заявил он.
«На сегодняшний день азербайджанские студенты составляют четвёртую по численности международную группу среди 2000 студентов Бременского кампуса. Исходя из этого, мы намерены укреплять наше долгосрочное и прямое присутствие в Азербайджане. Новое партнёрство с CELT Colleges является важным шагом в этом направлении».

Генеральный директор CELT Colleges Хайям Дамиров отметил:

«Мы гордимся сотрудничеством с ведущим мировым образовательным учреждением, которое разделяет наше видение — предоставлять студентам глобальные возможности.
Это партнёрство позволяет нашим студентам начать обучение в Баку и без препятствий продолжить его в основном кампусе в Германии, получая как международный опыт, так и признанный во всём мире диплом.

Вместе мы строим путь, соединяющий местное качество с глобальными горизонтами.»

О Constructor University

Основанный в 2001 году в немецком городе Бремен, Constructor University (ранее известный как Jacobs University) является частным англоязычным исследовательским университетом с выраженной международной направленностью.

Студенческое сообщество университета включает представителей более чем 130 национальностей.

В учебных программах особое внимание уделяется интердисциплинарности, раннему вовлечению в исследования и цифровым инновациям в высшем образовании. Constructor University предлагает программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также онлайн-программы получения степени.

О CELT Colleges

Основанные в 2001 году, CELT Colleges являются одним из ведущих образовательных учреждений Азербайджана.
Сферы деятельности включают курсы английского языка, подготовку к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT), консультации по поступлению в университеты и академическое репетиторство.

CELT имеет филиалы в Баку и регионах и заслужил прочную репутацию в подготовке студентов к международному образованию и успеху.

Миссия организации — раскрывать потенциал студентов, предоставляя им индивидуальную академическую поддержку.

Кроме того, в структуру CELT Colleges входят две общеобразовательные школы: Канадско-Азербайджанская школа и Англо-Азербайджанская школа, где обучение основано на международных программах и направлено на формирование у учащихся глобального мышления, языковых навыков и лидерских качеств.

На правах рекламы

