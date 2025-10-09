Пропавшие без вести. Азербайджан призывает мир активизировать усилия для решения проблемы

Пропавшие без вести… одна из самых трагичных страниц войны, боль семей и скорбь всего народа, напоминающая о цене мира и долге памяти перед теми, чьи судьбы остались неизвестными.

За каждой историей стоит прерванная судьба и неугасающая надежда родных - живая часть народной памяти, напоминающая о том, что человечность нужно сохранять всегда, независимо от обстоятельств.

Сегодня, когда число вооруженных конфликтов в мире достигло беспрецедентного уровня, все больше людей оказываются в числе пропавших без вести.

Азербайджан на себе испытал всю тяжесть этой проблемы - в результате армянской оккупации до 4 000 наших сограждан пропали без вести, судьбы многих из них до сих пор остаются неизвестными. На протяжении трех десятилетий их близкие живут надеждой на чудо - может быть, уже отчаявшись увидеть родных людей живыми, но сохраняя желание достойно похоронить их останки.

Эту острую проблему Азербайджан неизменно поднимает на авторитетных международных площадках и сам выступает важной платформой для поиска ее решения. Баку предпринял серьезные шаги для повышения внимания мирового сообщества к вопросу лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов. В частности, наша страна выдвигала резолюции о пропавших без вести лицах на Генеральной Ассамблее ООН, также она выступает за создание в системе ООН специального механизма, связанного с пропавшими без вести лицами.

Сегодня азербайджанская столица принимает международную конференцию на тему «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц». Мероприятие проходит в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам, и организована Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Как заявил на конференции начальник Службы государственной безопасности АР, председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, генерал-полковник Али Нагиев, число лиц, зарегистрированных в Госкомиссии в качестве пропавших без вести, составляет 3 тыс 990 человек. Он отметил, что из этих лиц 3 тыс 984 человек пропали без вести в 1990-х годах в Первой Карабахской войне, а 6 человек – во время Второй Карабахской, Отечественной войны. «Из 3 тыс 990 человек 3 тыс 211 человек – военные, 779 – гражданские лица. Из гражданских лиц 71 человек - несовершеннолетние, 284 – женщины, 316 - старики», - сказал он.

По достоверным данным, пропавшие без вести лица были подвергнуты Арменией пыткам, убиты и закопаны в массовых захоронениях на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Сразу после Отечественной войны для выяснения судеб лиц, пропавших без вести, были предприняты важные шаги - по определению мест массовых захоронений, проведению необходимых раскопок и эксгумационных работ. В результате этих мер на освобожденных территориях обнаружено множество массовых захоронений, удается идентифицировать пропавших без вести и достойно похоронить их останки в соответствии с нашими национальными традициями.

Следует отметить, что серьезные препятствия для выявления массовых захоронений и проведения эксгумационных работ создает загрязнение наших территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами, оставленными Арменией в период оккупации. Это также является одной из наиболее острых проблем, с которой Азербайджан столкнулся в постконфликтный период.

«Несмотря на все трудности, в 2025 году Государственная комиссия совместно со специалистами соответствующих государственных структур трижды проводила поисковые работы и раскопки на Муровдагском хребте в Кяльбаджарском районе, обладающем сложнейшим рельефом и суровым климатом. Хотя в предыдущие годы на кяльбаджарском направлении проводились поисковые работы и раскопки, в этом году этот процесс уже осуществлялся системно, с применением дроновых технологий, и был достигнут положительный результат», - сказал на конференции Али Нагиев. Он отметил, что в настоящее время специалисты продолжают поисковые работы и раскопки в Агдеринском районе. На высоте, ранее являвшейся боевой позицией, обнаружено очередное массовое захоронение. По предварительной информации, в массовом захоронении выявлены останки более 10 азербайджанских военнослужащих.

Массовые захоронения, обнаруженные в Агдаме, Кяльбаджаре, Ходжавенде, на других освобожденных территориях, дают миру ясные доказательства тяжких военных преступлений, совершенных Арменией. Наглядное доказательство незаконного удержания, жестоких пыток азербайджанцев раскрывает захоронение, найденное на территории Шушинской тюрьмы. Молчаливым свидетельством чудовищных преступлений против мирных жителей является массовое захоронение в кяльбаджарском селе Башлыбель. Массовое захоронение, обнаруженное весной этого года на дороге Аскеран-Ходжалы, разоблачает армянские измышления о якобы предоставлении гражданскому населению города «гуманитарного коридора», свидетельствуя о том, что на самом деле здесь была совершена страшная расправа над мирными жителями, пытавшимися спастись от жестокой резни.

Как известно, Азербайджан требует от Армении предоставить информацию о судьбе пропавших без вести лиц и точном местонахождении массовых захоронений. Однако Армения, по всей видимости, опасаясь раскрытия очередных фактов совершенных ею военных преступлений, не предоставляет эти сведения, тем самым грубо нарушая свои обязательства, вытекающие из норм международного гуманитарного права. Привлекая внимание мирового сообщества к трагической судьбе пропавших без вести, Азербайджан призывает к усилению международных усилий, направленных на установление истины и обеспечение справедливости для пострадавших и их семей.

Важно подчеркнуть усилия в этом направлении в рамках мирного процесса между Баку и Иреваном – как известно, пункт о пропавших без вести лицах включен в согласованный текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, парафированном главами МИД сторон 9 августа в Вашингтоне.

На этом акцентировала внимание в своем выступлении на сегодняшней конференции и генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер. «Вашингтонская декларация имеет важное значение с точки зрения установления судеб пропавших без вести лиц», - сказала она. По ее словам, отражение в документе вопроса сотрудничества по этим вопросам является серьезным шагом для будущей работы в этом направлении. «Семьи пропавших без вести, а также межведомственное сотрудничество являются ключевой частью этого процесса. Технологии и генетические исследования играют в этом важную роль», - отметила Кэтрин Бомбергер.

Важность, которую Азербайджан придает вопросу пропавших без вести лиц, отражает обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции: «Вопрос пропавших без вести лиц – одна из важных общечеловеческих проблем, волнующих мир. С годами эта проблема не только не потеряла своей актуальности, а наоборот, приобрела еще более острый характер. По данным Организации Объединенных Наций, самый высокий рост числа пропавших без вести лиц за последние двадцать лет был зафиксирован в 2024 году, когда в зонах конфликтов пропало без вести около 57 тысяч человек. Таковы печальные последствия игнорирования норм международного права во время вооруженных конфликтов.

Глава государства подчеркнул, что одной из гуманитарных трагедий, вызванных войной, начавшейся с агрессии Армении против Азербайджана и продолжавшейся более 30 лет, является то, что до 4000 азербайджанцев, включая детей, женщин и стариков, пропали без вести: «После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений. Экспертиза останков, обнаруженных в захоронениях, доказывает, что убитые азербайджанцы подвергались чудовищным пыткам. Это крайне тяжелая картина. Массовое уничтожение людей путем пыток, бесчеловечное захоронение и сокрытие следов преступления являются серьезными нарушениями международного права».

«Прояснение судеб пропавших без вести лиц в Карабахской войне всегда было одной из важных задач, стоящих перед нами. С 1993 года действует Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики. На сегодняшний день идентифицирована личность 187 человек, пропавших без вести во время войны, и они похоронены.

Подписание Совместной декларации и парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне 8 августа 2025 года при участии Президента США, являясь большим историческим событием, также создает новые возможности для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Включение в мирное соглашение специальной статьи, касающейся лиц, пропавших без вести во время конфликта, демонстрирует значение, которое мы придаем этому вопросу. Как закреплено в соглашении, прояснение судеб этих лиц – важное средство в создании атмосферы примирения и доверия между сторонами. С этой точки зрения армянская сторона должна проинформировать азербайджанскую сторону о местах других массовых захоронений убитых ими азербайджанцев», - отметил азербайджанский лидер.

Констатировав, что Азербайджанское государство прилагает большие усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме пропавших без вести лиц, Президент Ильхам Алиев указал на то, что наша страна уже в третий раз проводит международное мероприятие, посвященное теме пропавших без вести лиц: «С 2002 года Азербайджан выступает с инициативами принятия на Генеральной Ассамблее ООН резолюций по пропавшим без вести лицам, призывая государства и международные организации к реализации необходимых мер в этом направлении. Считаю, что ООН должна и дальше наращивать усилия в этой сфере».

Как видно, Азербайджан вносит заметный вклад в укрепление международного сотрудничества по решению проблемы пропавших без вести лиц. Было бы крайне важно, чтобы и международное сообщество активизировало свои усилия, оказывая не только декларативную, но и практическую поддержку важным инициативам в этом направлении.