Али Нагиев: Закрепление вопроса пропавших без вести в мирном соглашении подтверждает позицию Азербайджана

First News Media10:35 - Сегодня
«Не случайно, что статья 9 проекта Соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения”, парафированного 8 августа 2025 года в Вашингтоне, по инициативе Президента Ильхама Алиева посвящена именно определению судьбы пропавших без вести лиц».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев, выступая на международной конференции на тему «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц» в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести лиц.

А.Нагиев отметил, что в соответствии с проектом соглашения стороны примут меры по урегулированию случаев пропажи без вести и насильственных исчезновений, произошедших в ходе вооружённого конфликта, включая обмен всей имеющейся информацией о таких лицах напрямую или через соответствующие международные организации.

«Закрепление вопроса пропавших без вести лиц в проекте мирного соглашения отдельной статьёй ещё раз подтверждает, что Азербайджан придаёт особое значение решению этой проблемы», — подчеркнул он.

Г.Агаев

