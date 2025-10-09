Турция рассчитывает на выполнение договоренностей о прекращении огня в Газе

Турция приветствует подписание представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС договоренностей о прекращении огня и ожидает, что они будут выполнены в полном объеме.

Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Мы приветствуем установление режима прекращения огня в Газе и надеемся, что оно положит конец геноциду, продолжавшемуся в регионе в течение последних двух лет. Мы ожидаем, что соглашение о прекращении огня будет выполнено в полном объеме", - отмечается в заявлении.

В Анкаре также заявили, что со вступлением в силу режима прекращения огня крайне важно обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и без промедления приступить к усилиям по восстановлению региона. "Турция будет и впредь оказывать Газе существенную гуманитарную помощь", - подчеркивается в документе.