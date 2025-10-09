Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk заставят русских «протрезветь»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня важным сигналом является усиление республики всеми возможностями, в том числе дальнобойными ракетами Tomahawk.

Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, – «Томагавки». Все такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров», - сказал Зеленский.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

Источник: Газета.ру