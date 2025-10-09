Эрдоган пообещал внимательно следить за выполнением договоренностей по Газе

Турция будет внимательно следить за выполнением соглашения о прекращении огня в Газе.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя достижение соответствующих договоренностей между представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС.

«Выражаю большую удовлетворенность в связи с тем, что переговоры между ХАМАС и Израилем с участием Турции привели к заключению соглашения о прекращении огня в Газе. Выражаю особую благодарность президенту США Дональду Трампу, проявившему необходимую политическую волю для поощрения израильского правительства к прекращению огня, а также братским Катару и Египту, оказавшим значительную поддержку в достижении соглашения. Турция будет внимательно следить за реализацией соглашения и продолжит вносить свой вклад в этот процесс», - говорится в заявлении Эрдогана, которое распространил департамент коммуникаций турецкого президента.

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит усилия по урегулированию палестинской проблемы на основе создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года. «Мы будем продолжать нашу борьбу до тех пор, пока не будет создано независимое, суверенное и географически целостное Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года», - отметил турецкий лидер.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, это первые шаги «к прочному, надежному и вечному миру».

Источник: ТАСС