На трассе Баку-Губа водитель не справился с управлением и насмерть сбил пешехода - ВИДЕО

9 октября примерно в 08:50 на 27-м километре трассы Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Согласно предварительной информации, житель Баку Руслан Агамедов (1984 г.р.), управляя автомобилем марки Chevrolet с государственным номерным знаком 77-YR-183, не справился с управлением и сбил стоявшего на обочине пешехода - Кенана Насирова (1995 г.р.), сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия - по факту происшествия ведётся расследование.

«Вождение в состоянии усталости, сонливости или при проблемах со здоровьем создаёт серьёзный риск для безопасности дорожного движения. Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые водители по-прежнему относятся к таким ситуациям безответственно, что нередко приводит к трагическим последствиям», - отмечают в дорожной полиции.