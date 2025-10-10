Судебный процесс по делу граждан Армении продолжается оглашением документов

Судебный процесс в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжился 10 октября оглашением документов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе судебного процесса были оглашены общие сведения по уголовным делам и статистические данные, полученные от государственных органов, о числе погибших и пропавших без вести в результате нападений вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, а также об ущербе, нанесенном административным зданиям, жилым домам, экологической ситуации, религиозным и культурным памятникам и т. д.

В оглашенных документах содержится информация, полученная от различных министерств, комитетов, ведомств, районных и городских исполнительных органов власти и других структур Азербайджана.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.