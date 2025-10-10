 В Баку на 12 улицах и проспектах наблюдаются пробки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку на 12 улицах и проспектах наблюдаются пробки

First News Media08:52 - Сегодня
В Баку на 12 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Круг "3-го микрорайона";

3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

Поделиться:
158

Актуально

Общество

В Баку на 12 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Футбол

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с командой Франции в Париже

Общество

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Можно ли купить имущество «по доверенности»?

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Общество

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Можно ли купить имущество «по доверенности»?

Ученый, поднявшая азербайджанское востоковедение на вершины - Аида Имангулиева

В Баку на 12 улицах и проспектах наблюдаются пробки

В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Скончался начальник управления AZAL

«Я заплатила 36 тысяч, а в итоге мне вернули ее тело»: дочь винит бакинскую клинику в смерти матери - ВИДЕО

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Новые правила Bolt в Баку: Введен штраф до 50 манатов за отмену заказов, оплаченных картой

Последние новости

Парламент Перу объявил импичмент президенту

Сегодня, 09:45

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с командой Франции в Париже

Сегодня, 09:40

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Сегодня, 09:35

Израиль остановил удары по Газе после одобрения прекращения огня

Сегодня, 09:30

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Можно ли купить имущество «по доверенности»?

Сегодня, 09:25

Ученый, поднявшая азербайджанское востоковедение на вершины - Аида Имангулиева

Сегодня, 09:07

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до прекращения огня в Газе

Сегодня, 09:00

У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение

Сегодня, 08:57

В Баку на 12 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Сегодня, 08:52

Турция обсуждает с Россией строительство АЭС

Сегодня, 00:00

Граждане Азербайджана, задержанные при доставке гуманитарной помощи в Газу освобождены - ОБНОВЛЕНО

09 / 10 / 2025, 23:20

Сенат США в седьмой раз не смог согласовать финансирование правительства

09 / 10 / 2025, 23:20

Трамп: Иран уже мог бы иметь ядерное оружие, если бы не США

09 / 10 / 2025, 23:02

В ХАМАС заявили о завершении войны в Газе

09 / 10 / 2025, 22:43

Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ФОТО

09 / 10 / 2025, 22:05

Песков: Путин обсуждал с Алиевым все «острые проблемы»

09 / 10 / 2025, 22:00

Байрамов встретился в Душанбе с таджикистанским коллегой

09 / 10 / 2025, 21:40

В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

09 / 10 / 2025, 21:20

Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции провели встречу в трехстороннем формате

09 / 10 / 2025, 21:02

В суде оглашены документы об участии наемников в военных операциях Армении против Азербайджана - ФОТО

09 / 10 / 2025, 20:45
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10