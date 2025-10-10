МВД вновь обратилось к гражданам из-за кибермошенничества с банковскими картами - ВИДЕО

МВД АР в очередной раз обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями кибермошенничества.

«Мошенники могут звонить вам, присылать сообщения или ссылки и говорить: «Наши специалисты обнаружили кибервмешательство в вашу карту, средства на карте могут быть похищены в любой момент. Пожалуйста, для безопасности ваших денег предоставьте данные карты». Таким образом они требуют у вас конфиденциальные данные банковской карты. Они даже могут убедить вас через видеозвонок, давать инструкции и, изменив язык вашего телефона, похитить деньги с карты», - отмечается в обращении МВД.

МВД напоминает, что ни при каких условиях сотрудник банка не будет звонить гражданину с просьбой сообщить конфиденциальные пароли карты, и он не будет присылать для этого ссылку, SMS или электронное письмо, подчеркивая, что, если обнаружена какая-то подозрительная операция, даже при сбоях в системе ни одному сотруднику банка не нужна ваша конфиденциальная информация по карте.

«Сотрудник банка может попросить у вас только первые или последние 4 цифры карты, номер телефона, зарегистрированный в системе, и FIN-код вашего удостоверения личности. Имейте в виду: те, кто требуют полный номер карты, PIN, CVV, OTP-коды и другие личные данные или присылают вам SMS с такими требованиями - мошенники. Не верьте им, при первых же сомнениях завершайте звонок», - подчеркивается в обращении.