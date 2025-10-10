Лукашенко: Я же говорил, Воваевич без нас никуда - ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед началом саммита СНГ обменялся несколькими репликами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед началом официальной части встречи.

Видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-"Пул первого".

"Ильхам Гейдарович, а вы говорили "не приедет", переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда", - обратился Лукашенко к Алиеву и Пашиняну, которые сидели рядом на диване в зале, где президент Таджикистана встречал глав государств и правительств стран СНГ.

Между Лукашенко и Пашиняном в последнее время очень сложные отношения. Ранее Пашинян обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана во время войны в Карабахе и заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко. В проходивших в Беларуси мероприятиях ЕАЭС, в котором Минск председательствует в 2025 году, Армения участвовала в дистанционном формате - по видеосвязи.

Источник: РИА Новости