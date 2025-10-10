Израиль начал вывод войск из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу начала передислокацию сил в секторе Газа и отвод к линии, которая определена в соглашении с палестинским движением ХАМАС о возвращении заложников, сообщила армейская пресс-служба.

“Ночью войска Южного командования находились в процессе корректировки оперативных позиций в секторе Газа”, - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Израильское армейское радио “Галей ЦАХАЛ” сообщает, что к полудню пятницы (время совпадает с мск.) израильские военные зафиксируют позиции на линии отступления, установленные в соглашении. По данным радиостанции, это фактически означает начало отсчета 72 часов, в течение которых ХАМАС должен вернуть заложников.

Источник: РИА Новости