Интервал движения поездов на участке «Həzi Aslanov-Əhmədli» сокращён до 5 минут

Согласно результатам мониторингов, проведённых ОАО «Бакинский метрополитен» (входит в группу компаний AZCON Holding), на ещё одном участке с возросшим пассажирским спросом сокращается интервал движения поездов.

В связи с началом нового учебного сезона и увеличением пассажиропотока на станции «Həzi Aslanov», движение поездов на участке «Həzi Aslanov-Əhmədli» будет организовано с интервалом 5 минут в часы пик и 7 минут - в непиковое время, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ОАО «Бакинский метрополитен».

В соответствии с планом, испытания по организации движения поездов в тоннелях на данном участке успешно завершены, полная безопасность движения обеспечена.

Напомним, что с 30 ноября 2024 года в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией ответвления станции «Həzi Aslanov» на Красной и Зелёной линиях введено новое расписание движения, и поезда пока следуют только до станции «Əhmədli». Поскольку ремонт проводится только на ответвлении, станция «Həzi Aslanov» не закрывается для пассажиров, а для организации движения разработано специальное расписание с интервалом 10 минут.

Новый интервал направлен на повышение качества пассажирских перевозок, а также на более гибкую и оперативную регулировку увеличившегося пассажиропотока.

Отметим, что новое расписание движения будет размещено на официальном сайте Бакинского метрополитена.