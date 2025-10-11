Команда Трампа выложила ролик с ним под песню Скриптонита - ВИДЕО
Сразу в нескольких соцсетях появилось видео, как президент США Дональд Трамп играет в гольф под песню Скриптонита.
Ролик разместила команда американского лидера.
Ролик с игрой Трампа и его 18-летней внучкой Кай Мэдисон в гольф разместили в TikTok и Instagram. На фоне играет начало трека «Не расслабляйся» казахстанского певца.
Когда мяч Кай закатывается в ямку, они с президентом США слегка стукаются кулаками. Также показано, как Трамп ездит по полю на электромобиле.
Источник: РИА Новости
