Команда Трампа выложила ролик с ним под песню Скриптонита - ВИДЕО

Сразу в нескольких соцсетях появилось видео, как президент США Дональд Трамп играет в гольф под песню Скриптонита.

Ролик разместила команда американского лидера.

Ролик с игрой Трампа и его 18-летней внучкой Кай Мэдисон в гольф разместили в TikTok и Instagram. На фоне играет начало трека «Не расслабляйся» казахстанского певца.

Когда мяч Кай закатывается в ямку, они с президентом США слегка стукаются кулаками. Также показано, как Трамп ездит по полю на электромобиле.

Источник: РИА Новости