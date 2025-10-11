Азербайджан и Россия: доверие возвращается

Конструктивный поворот в азербайджано-российских отношениях, обозначившийся после встречи президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в Душанбе, стал событием, которое можно без преувеличения назвать переломным моментом в восстановлении доверия между Баку и Москвой.

После месяцев напряженности и взаимного недоверия стороны сумели продемонстрировать главное - готовность восстановить диалог, основанный не на эмоциях, а на трезвом понимании взаимных интересов. В мире, где каждый шаг в сторону конфронтации используется третьими силами для дестабилизации, такой шаг к нормализации - это не просто дипломатический жест, а проявление зрелости и политической ответственности обоих государств.

Нынешняя нормализация азербайджано-российских отношений - выигрыш для обеих сторон и безусловная победа здравого смысла над искусственно нагнетаемой враждебностью между двумя соседними странами. Азербайджан всегда последовательно выступал за диалог и взаимное уважение, а Россия проявила готовность вернуться к прагматичному и конструктивному формату взаимодействия, основанному на взаимных интересах и добрососедстве. Это решение в равной мере отвечает интересам народов обеих стран, их историческим связям и общей ответственности за безопасность Южного Кавказа.

В этом контексте отдельного внимания заслуживает признание российской стороной ответственности за трагедию с самолетом AZAL, произошедшую в декабре прошлого года. Старт переговорам с Ильхамом Алиевым в Душанбе Владимир Путин дал словами: «Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы - с авиационной трагедии, которая произошла в нашем небе. И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Я хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию». Российский лидер в подробностях изложил азербайджанскому коллеге обстоятельства и причины трагедии, продемонстрировав тем самым, что держит вопрос расследования инцидента под своим личным контролем. Более того, он заверил Президента Азербайджана в том, что российская сторона сделает все, что требуется в таких случаях, включая выплату компенсаций и дачи правовой оценки действиям всех должностных лиц.

Ильхам Алиев высоко оценил искренность российского коллеги: «Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. (…) Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос».

Эти слова - не дипломатические формулы, а отражение сути, состоящей в том, что Москва и Баку решили идти по пути правды, справедливости и уважения к человеческим жизням. В словах российского лидера было все то, что свидетельствует о серьезности намерений восстановить доверие. Такой подход и определяет дух новой главы двусторонних отношений, когда спокойные, без излишнего пафоса и эмоциональных всплесков контакты должны стать нормой. И если ранее между странами нередко звучали взаимные упреки и раздраженные комментарии, то теперь на первый план выходит прагматизм. Это, по сути, возвращение к зрелой дипломатии,которая исходит из принципа: чем меньше громких заявлений - тем больше реальных результатов.

Сам Путин охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в российско-азербайджанских отношениях в последние месяцы как «кризис эмоций», который произошел на фоне трагедии с самолетом AZAL. «И понятно, почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием - гибелью самолета и пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться. Нам нужно было время для того, чтобы с этим разобраться, нужно было провести очень сложные технические экспертизы», - подчеркнул Путин в ходе вчерашней пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан. Он выразил надежду на то, что «плохая страница» в отношениях с Азербайджаном перевернута окончательно. «Я очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше. Без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие планы, которые есть у обеих стран. И в логистике, и в промышленной кооперации», - подчеркнул глава российского государства.

Особенно важно, что усилия по восстановлению азербайджано-российского диалога происходят на фоне явных попыток внешнего вмешательства. Некоторые западные силы, не оставившие попыток дестабилизировать Южный Кавказ, стремились использовать Азербайджан как инструмент давления на Москву, добиваясь открытия посредством его второго фронта против России. В то же время проармянские группировки внутри самой РФ пытались «наказать» Азербайджан, навязывая идею нового «СВО» или санкционного давления. Эти планы, очевидно, провалились. Лидеры обеих стран продемонстрировали политическую зрелость, не позволив втянуть себя в чужие сценарии, и тем самым сорвали попытки тех, кто за счет Баку хотел разыграть очередную антироссийскую карту.

В этой связи встреча в Душанбе имеет не только символическое, но и стратегическое значение. Она показала, что Азербайджан и Россия способны договариваться напрямую, без посредников, открыто обсуждая самые чувствительные вопросы. Для Москвы это шанс вернуть доверие, для Баку - возможность добиться справедливости без внешнего давления. Именно в таком формате создается новая реальность, где рациональность важнее идеологических лозунгов, а взаимное уважение - прочнее любых деклараций.

Следующим логическим шагом в этой позитивной динамике должно стать прекращение преследования проживающих в России азербайджанцев, являющихся гражданами РФ. В последние месяцы этот вопрос неоднократно поднимался в экспертных кругах. Российские армяноцентричные пропагандисты обыгрывали сценарии лишения гражданства и массовых депортаций азербайджанцев из России, предварительно «национализировав» (в простонародье «отжав») их налаженный бизнес в России.

Теперь же, после встречи на высшем уровне, есть основания полагать, что соответствующие сигналы уже получены российскими правоохранительными структурами. Если Москва действительно заинтересована в устойчивом улучшении отношений, то защита прав азербайджанской диаспоры станет лучшим подтверждением ее искренности.

Азербайджан и Россия сделали шаг к восстановлению доверия - спокойный, продуманный и взаимно полезный. Две страны, связанные историей и географией, возвращаются к прагматичному формату отношений, где во главе угла стоят реальные интересы, но не эмоции. Если этот курс будет сохранен, можно ожидать более устойчивых и предсказуемых отношений, без внешнего давления и лишней риторики.

Загадывать слишком далеко бессмысленно, да и практика показывает, что в этом нестабильном, можно сказать, даже сумасшедшем мире возможно абсолютно все. Но хочется верить, что наметившаяся в азербайджано-российских отношениях оттепель - это все же не временное потепление, а явление постоянное, ставшее следствием зрелости и ответственности. Пусть эта оттепель станет началом длительного периода, когда Азербайджан и Россия смогут не только преодолевать прошлые разногласия, но и формировать общее будущее, основанное на уважении, равноправии, справедливости и добрососедстве.

Фарид Гусейн