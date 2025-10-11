Баку высоко оценил успешное посредничество Турции по Газе

Ситуация на Ближнем Востоке и вопросы, вытекающие из соглашения по Газе, обсуждены в телефонном разговоре между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе беседы была дана высокая оценка успешным посредническим усилиям Турции в достижении важного соглашения по прекращению огня в Газе.

Министры также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.