Общество

В Карабахе стартовала "Неделя духовных ценностей"

First News Media09:47 - Сегодня
В Карабахе началась "Неделя Духовных ценностей", посвящённая 5-летию Победы в Отечественной войне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках Недели студенты и преподаватели Азербайджанского теологического института (АТИ) посетили освобождённые территории вдоль Дороги Победы – символа исторической Победы в Отечественной войне 2020 года.

В частности, они посетили место первых боёв Отечественной войны – село Гараханбейли Физулинского района, а также памятник, воздвигнутый в память о шехидах.

Поездка продолжилась в направлении Зангиланского района, где участники посетили расположенную в городе мечеть. Во время экскурсии им была предоставлена ​​подробная информация об истории мечети, разрушениях, которым она подверглась во время оккупации, и ходе реставрационных работ.

Затем студенты ознакомились с Худаферинским мостом в Джебраильском районе.

Следует отметить, что проект, совместно организованный Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, Университетом «Карабах», Азербайджанским теологическим институтом при Комитете и Фондом пропаганды нравственных ценностей, направлен на укрепление национальной идентичности молодёжи и воспитание приверженности нашим национально-нравственным ценностям, историческим традициям и наследию.

