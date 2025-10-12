Deutsche Bank: К 2030 году центробанки будут делать ставку на биткоин и золото

По данным Deutsche Bank, центральные банки будут использовать биткоин и золото в качестве ключевых резервов к 2030 году, пишет Bloomberg.

Хранение биткоинов может стать новым, современным «краеугольным камнем финансовой безопасности, который повторяет роль золота в XX веке», говорится в сообщении.

Спрос как на биткоин, так и на золото достиг рекордно высокого уровня, а неопределенность в макроэкономике и геополитике заставляет инвесторов страховаться от инфляции и готовиться к будущему, в котором традиционные фиатные валюты будут играть меньшую роль, отмечает Bloomberg.

На прошлой неделе цена золота впервые в истории превысила $4050 за унцию, а биткоин обновил исторический максимум выше $126 тыс. Примечательно, что 6 октября, когда цена первой криптовалюты достигла пика, 1 кг золота стоил столько же — порядка $126 тыс.

Рост цен на золото в значительной степени обусловлен дедолларизацией, что также помогает биткоину, полагают в Deutsche Bank.

По словам аналитиков, доля доллара в мировых резервах за последние 25 лет снизилась с 60 до 41%, что привело к рекордному притоку средств в спотовые биржевые фонды (ETF) на золото и биткоин, общий чистый приток капитала в которые достиг в июне рекордных $5 млрд и $4,7 млрд соответственно.

В то же время они подчеркивают, что ни биткоин, ни золото не заменят доллар полностью.

