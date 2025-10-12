Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали в первый день Гран-при в Перу

Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали в первый день турнира Гран-при, проходящего в столице Перу Лиме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Ахмед Юсифов, выступавший в весовой категории 60 кг, завоевал серебряную медаль.

В весовой категории 66 кг Руслан Пашаев и Рашад Елкиев заняли третье место и завоевали бронзовые медали. У женщин тот же успех повторила Кенуль Алиева (48 кг).

По итогам дня наша сборная, имеющая в активе 1 серебряную и 3 бронзовые медали, занимает 6-е место в общем зачете среди 48 стран.