Ynet: Нетаньяху может вместе с Трампом принять участие в «саммите мира»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность принять участие в "саммите мира", созываемом 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, израильский премьер может присоединиться к президенту США Дональду Трампу в его поездке в Шарм-эш-Шейх после выступления американского лидера в Кнессете (парламенте Израиля).

Источник: ТАСС