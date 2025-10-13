Лавров заявил о заинтересованности Сирии в сохранении военных баз РФ

Сирия заинтересована в том, чтобы российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись, они могут быть перепрофилированы в гуманитарные хабы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Сирийская сторона заинтересована в том, чтобы наши военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись. Мы здесь, как говорил президент, полагаемся на заинтересованность страны-хозяйки Сирийской арабской Республики", - сказал Лавров на встрече с журналистами арабских стран.

Министр добавил, что в новых условиях эти базы могут играть уже другую роль, а не как военные форпосты.

Источник: РИА Новости