Лавров заявил о заинтересованности Сирии в сохранении военных баз РФ
Сирия заинтересована в том, чтобы российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись, они могут быть перепрофилированы в гуманитарные хабы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Сирийская сторона заинтересована в том, чтобы наши военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись. Мы здесь, как говорил президент, полагаемся на заинтересованность страны-хозяйки Сирийской арабской Республики", - сказал Лавров на встрече с журналистами арабских стран.
Министр добавил, что в новых условиях эти базы могут играть уже другую роль, а не как военные форпосты.
Источник: РИА Новости
