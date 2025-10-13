В Египте врачи удалили близнеца-паразита из живота новорожденной девочки

Египетские хирурги провели уникальную операцию по удалению близнеца-паразита из живота 11-дневной девочки.

Об этом сообщает издание Need To Know.

Поводом для обследования стало аномальное увеличение живота у новорожденной. При проведении компьютерной томографии врачи обнаружили образование размером 8×6 сантиметров, содержащее элементы скелета.

Как выяснилось, это был однояйцевый близнец девочки, который развивался за ее счет, получая питание через артерию. Во время операции хирурги извлекли образование, содержащее конечности, пуповину и кишечник.

Состояние девочки после операции стабильное, угрозы ее здоровью нет.

Источник: Gazeta.ru