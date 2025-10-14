Исследование: родители сжигают до 3000 калорий, собирая детей в школу

Недавнее исследование, проведенное ведущими специалистами в области спортивной медицины, показало, что родители могут сжигать до 3000 калорий, уговаривая и заставляя своих детей одеться и собраться в школу, сообщает wwn.

Американский колледж спортивной медицины подтвердил, что все действия, которые выполняют родители в попытке одеть ребенка и вывести его из дома утром, могут соответствовать по энергозатратам пробеганию марафона.

«Да, это действительно эквивалентно пробегу марафона, а затем еще и драке с разъяренным медведем», - объяснил профессор Олан Уайч, руководитель исследования, в ходе которого были проанализированы утренние школьные рутины более 1000 семей.

«Если у вас больше трех детей, это уже может быть более 4000 калорий. Как и при любой серьёзной нагрузке, родителям следует запастись углеводами и не забывать о гидратации в процессе бесконечных уговоров типа: “Ну пожалуйста, просто оденься уже, черт побери”», - добавил профессор Уайч.

В исследование были включены разные уровни сопротивления детей при попытке их одеть. Хотя некоторые дети идут в школу без проблем, другие — подобно родителям — тоже сжигают немало калорий.

«Если учесть пинки и метания в кровати, слезы и притворства, что они заболели - дети тоже тратят энергию, но это всё не идёт ни в какое сравнение с тем истощением, которое испытывают родители», - подытожил Уайч.

Специалисты рекомендуют родителям отдыхать весь оставшийся день и обязательно сделать себе глубокий массаж после того, как ребенок наконец-то согласится одеться.