Трампу не понравилось его фото на обложке Time

Президент США Дональд Трамп раскритиковал свою фотографию на обложке журнала Time из-за "исчезнувшей" прически и неправильно подобранного угла.

Американский журнал Time в понедельник опубликовал обложку, посвященную роли Трампа в достижении соглашения Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. На обложке была представлена фотография американского лидера, сделанная снизу вверх. В нижнем левом углу были представлены заголовки и авторы, которые ранее писали в журнале статьи про роль Трампа в окончании военных действий в секторе Газа.

"Картинка может быть худшей за все времена. Они сделали так, что мои волосы "исчезли" и поместили нечто парящее над моей головой, что выглядело как парящая корона, но чрезвычайно маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это суперплохая фотография", - раскритиковал Трамп обложку в публикации в Truth Social, отметив, что фото нужно отозвать.

Тем не менее президент США отметил, что статья была относительно неплохой.

