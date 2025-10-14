В Тертерском районе родитель напал на школьника - ВИДЕО

Отец учащегося средней школы села Сеидимли Тертерского района напал на другого школьника.

По словам родственников пострадавшего, на него напал отец другого ученика, с которым ранее у школьника произошёл конфликт. Пострадавшим оказался учащийся 11-го класса. Сестра последнего сообщила, что явившийся в школу мужчина нанёс подростку многочисленные удары по голове и телу.

«Он пришёл в школу, ударил брата по голове и по всему телу. Брат лежал на земле весь в крови», — сообщила она.

В Бардинской региональной группе пресс-службы МВД подтвердили, что 13 октября в Тертерский районный отдел полиции поступило сообщение об инциденте. По факту были получены разъяснения сторон, назначена соответствующая экспертиза.

В настоящее время расследование продолжается.

Источник: Baku.Ws

Джамиля Суджадинова