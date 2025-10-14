 В третьем квартале «Детская Горячая Линия Азербайджана» зафиксировала около 1600 обращений | 1news.az | Новости
Общество

В третьем квартале «Детская Горячая Линия Азербайджана» зафиксировала около 1600 обращений

First News Media11:30 - Сегодня
В третьем квартале 2025 года «Детская Горячая Линия Азербайджана», действующая при поддержке Azercell, зафиксировала около 1600 обращений.

Большинство запросов поступило от подростков в возрасте 15-18 лет. В период с июля по сентябрь 2025 года в службу «Детская Горячая Линия Азербайджана», действующую при поддержке Azercell, поступило 1594 обращения.

Наиболее востребованной услугой, как и в предыдущем отчетном периоде, осталась психологическая поддержка - 512 обращений. Кроме того, были зарегистрированы: 261 обращение, связанное с социальными вопросами, 232 - с фактами домашнего насилия, 227 - запросов по юридической помощи. Еще 98 обращений касались сферы образования, а 14 - вопросов здравоохранения. Остальные 250 обращений носили общий характер.

Согласно статистике, 59% обратившихся составили женщины, 29% - мужчины, а 12% предпочли остаться анонимными. В разбивке по возрастным группам основную долю составили обращения со стороны подростков в возрасте 15-18 лет — 1147 случаев. 335 запросов касались детей в возрасте 11-14 лет, а 112 - детей младше 10 лет.

50% обращений поступало через цифровые платформы (социальные сети, электронная почта, веб-сайт), а вторая половина - по телефонной линии.

В рамках целенаправленной поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в Центр были приглашены 34 семьи, которым была предоставлена юридическая, психологическая и психосоциальная поддержка. Было проведено свыше 90 мероприятий по социально-психологической реабилитации, а также организованы экстренные выезды в 3 школы и семьи. Кроме того, сотрудники «Детской Горячей Линии Азербайджана» провели информационно-просветительские мероприятия с целью повышения осведомленности о деятельности службы.

«Детская Горячая Линия Азербайджана» функционирует при поддержке ООО «Azercell Telecom» и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей под управлением Общественного объединения социальных инициатив «Ümidli Gələcək».

Горячая линия работает круглосуточно, 24/7. Обратиться в службу можно по короткому номеру 116111, а также по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80 и +994 51 880 11 80, электронной почте [email protected], через официальные страницы в социальных сетях Facebook и Instagram (@usaqqaynarxetti), мобильное приложение «UşaqQaynarXətti» и на официальном веб-сайте службы.

