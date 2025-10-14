В лотерее Bakcell тебя ждёт второй «Zeekr 001»!
Лидер инноваций Bakcell завтра объявит нового победителя своей лотереи на основе искусственного интеллекта.
На этой неделе именно ты можешь стать владельцем следующего автомобиля! Приобрети пакет «Шанс» и присоединяйся к числу победителей:
• Пакет «Шанс» за 1 AZN – 3 шанса + 10 внутрисетевых минут → *808#3#YES
• Пакет «Шанс» за 5 AZN – 25 шансов + 100 внутрисетевых минут → *808#25#YES
• Пакет «Шанс» за 20 AZN – 150 шансов + 400 внутрисетевых минут → *808#150#YES
Напомним, что абоненты Bakcell получают возможность выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и Porsche Cayenne в финале. Уже 1 человек выиграл Zeekr 001, а 8 человек стали обладателями iPhone 17.
Подробнее: lotereya.bakcell.com
О компании Bakcell
Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.
Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.
На правах рекламы