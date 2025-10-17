Ничто не забыто. Прошло 5 лет с очередного ракетного удара Армении по Гяндже - ФОТО

Прошло 5 лет с тех пор, как армянские вооруженные силы в ходе Отечественной войны обстреляли центральную часть Гянджи - второго по величине города Азербайджана, расположенного за пределами прифронтовой зоны.

17 октября примерно в 01:00 мирно спящий поселок Джавадхан в центре Гянджи был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибли 15 мирных жителей, еще 55 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших были несовершеннолетние, женщины и старики.

Кроме того, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре и транспортным средствам.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере) и по другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

Напомним, что в ходе 44-дневной войны Армения пять раз – 4, 5, 8, 11 и 17 октября – подвергла ракетным и артиллерийским обстрелам древнюю Гянджу. В результате погибли 26 мирных жителей, включая 10 женщин и 6 детей, 175 человек, в том числе 32 ребенка, получили ранения.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 человека получили ранения. Кроме того, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.

Также 17 октября около 01:00 вооруженные силы противника вновь атаковали Мингячевирскую ГЭС, крупнейшую теплоэлектростанцию на Южном Кавказе, и подвергли ракетному обстрелу другой мирный город – Мингячевир. Силы противовоздушной обороны Азербайджана обезвредили ракеты, выпущенные армянами по крупному промышленному городу, который находился более чем в 100 километрах от зоны боевых действий.

3 октября 2023 года сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики задержали бывшего главу сепаратистов Араика Арутюняна.

Установлена причастность Араика Арутюняна к минированию территорий Азербайджанской Республики в целях совершения террористических актов и ракетным ударам по Гяндже и населенным пунктам Бардинского района, приведшим к гибели и ранениям большого числа гражданского населения. Наряду с этим, он участвовал в организации терактов, причинивших серьезный ущерб гражданской и военной инфраструктуре, и других многочисленных преступлениях.

Араик Арутюнян 28 октября 2020 года был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям УК Азербайджанской Республики, на основе решения суда об аресте был объявлен в международный розыск.

Араику Арутюняну предъявлены обвинения по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК АР.