Трое армян приговорены к пожизненному лишению свободы по делу о теракте на Крымском мосту

Трое армян - Артем и Григорий Азатьян, а также водитель фуры Артур Терчанян - вместе с пятью другими фигурантами дела о теракте на Крымском мосту приговорены к пожизненному лишению свободы.

Решение вынес сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Виновными признаны 8 человек - Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.

Фигурантам вменяют теракт и незаконный оборот оружия или взрывчатых веществ. Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по статье контрабанда взрывных устройств.

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв грузовика и загорелась цистерна с топливом. В результате теракта погибли 5 человек. Было возбуждено уголовное дело. Позже ФСБ сообщила о задержании восьми человек, причастных к теракту на Крымском мосту.

Источник: Sputnik Армения