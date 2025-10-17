 Отец 11 детей скончался в парке - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Отец 11 детей скончался в парке - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:12 - Сегодня
Отец 11 детей скончался в парке - ВИДЕО

В одном из парков в городе Сумгайыт обнаружено тело мужчины.

По информации сайта Sumqayıt24.az, скончавшимся оказался 48-летний Вугар Аббасов – отмечается, что у умершего мужчины 11 детей.

Тело передано в соответствующие органы для проведения экспертизы.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

@sumqayit24.az

Xəbər verdiyimiz kimi, Sumqayıtda parkda kişi meyiti aşkarlanıb. Məlumata görə, dünyasını dəyişən şəxs 48 yaşlı Vüqar Abbasov Söhrab oğludur. Qeyd edək ki, sözügedən şəxs 11 uşaq atası idi. Meyit müvafiq ekspertizanın aparılması üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hadisənin səbəbləri və təfərrüatları araşdırılır. #sumqayit #sumqayıt #сумгаит #sumqayit24 #sumqayitxeber #sumqayitcity #sumqayıtcity #sumqayitliyam #sumqayitlilar ♬ original sound - sumqayit24.az

