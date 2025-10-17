На Балаханском шоссе столкнулись автобусы - ВИДЕО

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на Балаханском шоссе в Бинагадинском районе столицы, в результате которого гражданин оказался зажат в транспортном средстве.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения при особо рискованных ситуациях МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения автобусов марок «IVECO» и «SAZ». Водитель автобуса «IVECO» оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

С помощью специального оборудования спасатели извлекли водителя - Валеха Сулейманова - из зажатого состояния и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.