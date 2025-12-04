Пашинян: Предпочтительно, чтобы компания «Электросети Армении» стала госсобственностью

Предпочтительно, чтобы компания «Электрические сети Армении» стала государственной собственностью.

Об этом в беседе с журналистами 4 декабря заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Моя позиция, позиция правительства следующая: компания полностью переходит в собственность Правительства и передается в концессионное управление, или же компания приватизируется авторитетной международной организацией.

Многое зависит от того, какая будет объективная цена. Если цена будет сносной для правительства, то я предпочитаю первый вариант», - добавил Пашинян.