В центре Баку водитель скутера попал в аварию после проезда на красный свет - ВИДЕО

Камера наблюдения Центра интеллектуального управления транспортом зафиксировала аварию, произошедшую на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Азиза Алиева в Сабаильском районе столицы.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель скутера проигнорировал красный сигнал светофора и проявил невнимательность - из видеозаписи также видно, что, если бы водитель двухколёсного транспортного средства остановился на красный свет, происшествия удалось бы избежать, сообщает 1news.az со ссылкой на Центра интеллектуального управления транспортом.

«Следует помнить, что выполнение сигналов светофора и регулировщика является обязательным для всех участников дорожного движения. Это предусмотрено статьёй 60 Закона «О дорожном движении». При подаче светофором или регулировщиком запрещающего сигнала водители обязаны остановить транспортное средство перед стоп-линией (дорожная разметка 1.12), а при её отсутствии - перед пересечением проезжей части, не создавая препятствий пешеходам, перед пешеходным переходом, а на других перекрёстках - перед светофором», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом, призывая не забывать, что подобные нарушения правил и движение на запрещающий сигнал светофора нередко приводят к травмам или гибели людей.