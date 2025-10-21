33 человека задержаны по делу о массовых беспорядках в Гюмри

33 человека задержаны по делу о массовых беспорядках, которое было возбуждено в связи со стычками у мэрии Гюмри.

Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Дело заведено по нескольким статьям Уголовного кодекса Армении: участие в массовых беспорядках, вмешательство в законную служебную деятельность, а также воспрепятствование осуществлению правосудия и следственных действий.

По версии СК, группа граждан пыталась помешать работе следователей, спровоцировала беспорядки, создававшие угрозу общественной безопасности, также они повредили имущество и применили силу в отношении сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности.

Напомним, утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Параллельно действиям силовиков здание окружили сторонники Гукасяна. Сюда же были стянуты "красные береты", в ходе многочасового противостояния полиции и собравшихся возникали перепалки и стычки. Однако мэра Гюмри все же увезли.