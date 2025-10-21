Рустем Бектрумов: Казахстан и Азербайджан по праву можно назвать образцом стратегического партнерства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне прибыл с государственным визитом в Казахстан. В Международном аэропорту Астаны главу Азербайджанского государства лично встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В повестке визита - переговоры на высшем уровне. Главы государств также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме, сообщили казахстанские медиа.

Своими мыслями о значении визита, состоянии и перспективах двусторонних отношений с 1news.az поделился эксперт казахстанского Института прикладных этнополитических исследований, этномедиатор Рустем Бектрумов.

«Сегодня Казахстан и Азербайджан по праву можно назвать образцом стратегического партнерства. Наши отношения - это не просто добрососедство. Это дружба, братство и взаимное доверие, основанные на многовековых исторических, культурных и духовных связях», - убежден политолог.

«Мы видим, что и Президент Ильхам Алиев, и Президент Касым-Жомарт Токаев придают особое значение развитию тюркской интеграции. За последние три года лидеры встречались более десяти раз - и это не просто дипломатия, это отражение общего видения будущего наших стран», - подчеркнул он.

Коснувшись экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, Рустем Бектрумов обратил внимание на рекордные темпы его развития: «За первые восемь месяцев 2025 года объем взаимного товарооборота превысил 547 миллионов долларов - это втрое больше, чем годом ранее. В Азербайджане уже работают около 250 компаний с участием казахстанского капитала, что говорит о высоком уровне доверия и устойчивом инвестиционном климате».

Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в сферах транспорта, логистики, энергетики, инфраструктуры и цифровизации: «Наши страны рассматривают эти направления как стратегические.

Мы видим большие перспективы в совместных энергетических проектах, развитии зеленых технологий, в модернизации портовых и транспортных терминалов. Казахстан и Азербайджан активно работают над расширением инфраструктурных связей - от Среднего коридора до цифровых маршрутов по Каспию».

Одним из ключевых направлений сотрудничества Баку и Астаны аналитик назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор. «Он стал реальной альтернативой северным и южным путям, сокращая время перевозок почти вдвое. Казахстан укрепляет статус главного транспортного узла Евразии, а Азербайджан становится логистическим центром между Востоком и Западом», - сказал Рустем Бектрумов.

«Еще один важный проект - подводный волоконно-оптический кабель по дну Каспийского моря, который соединит порты Актау и Алят. Он создаст новый цифровой маршрут между Азией и Европой и станет символом новой эпохи», - подчеркнул эксперт.

Таким образом, мы видим, как азербайджано-казахстанское сотрудничество выходит на качественно новый уровень, охватывая стратегические направления, формирующие архитектуру Евразии. Это взаимодействие становится одним из ключевых факторов устойчивого развития и безопасности региона, укрепляя роль Баку и Астаны как центров притяжения в формирующейся евразийской системе взаимодействий.

Динамика двусторонних связей демонстрирует, что Баку и Астана не просто развивают прагматичное партнерство, но и формируют новый формат тюркской солидарности, основанный на взаимной поддержке и долгосрочном стратегическом видении.

В этом контексте взаимодействие двух государств приобретает особое значение, превращаясь в важный элемент геоэкономического и политического баланса на широком евразийском пространстве.